Vogel: “Non era destino, usciamo a testa alta. Fiorentina premiata per averci provato fino all’ultimo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Basilea, Heiko Vogel, ha così parlato dopo aver perso la semifinale di Conference League contro la Fiorentina per 1-3: “Usciamo dal campo a testa alta. Abbiamo ottenuto risultati fantastici in queste serate europee. Ha mostrato il suo vero volto, è un momento amaro ma fa parte delle carriere dei calciatori. Abbiamo molti calciatori giovani che potranno giocare altre partite come questa. Stasera non era destino. Mi dispiace per i tifosi ma abbiamo creato una base ottima per il futuro. Ringrazio per questa esperienza che abbiamo potuto fare”.

Poi ha proseguito: “Sapevamo che la Fiorentina era molto pericolosa. Oggi abbiamo visto che c’era Milenkovic che all’andata non c’era e ha chiuso tutti gli spazi. Poi Biraghi fa degli ottimi cross. Abbiamo cercato di difenderci nel miglior modo, evitando i pericoli, ma non abbiamo difeso in modo ottimo come all’andata e abbiamo preso gol su palle inattive. Non siamo stati bravi nei dettagli, abbiamo peccato in questo. La scorsa settimana siamo stati un po’ fortunati a Firenze e questa volta hanno sfruttato loro meglio queste occasioni. Dopo l’episodio medico la Fiorentina ha dato qualcosa di più, ha avuto anche più fortuna. Sono stati premiati per averci provato fino all’ultimo”.

Infine: “Cosa dirò alla squadra? Capisco la domanda, ma la domanda ora è fuori luogo. Oggi volevamo parlare della partita contro la Fiorentina. Ci leccheremo le ferite e poi chiederò alla squadra chi sarà in condizione di giocare contro il Lugano. Ne parleremo domattina. Penso che comunque le rotazioni non sarà la stessa rispetto al ko contro il San Gallo”.