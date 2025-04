“Fiorentina interessata ad Avdullahu. Il centrocampista del Basilea è desiderato anche in Bundesliga”

La Fiorentina è intenzionata a muoversi sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo. Come riferisce il giornalista Rudy Galetti, i viola hanno mostrato interesse per il capitano della Svizzera U21, Leon Avdullahu. Il centrocampista classe 2004 del Basilea è considerato il nuovo Granit Xhaka, e vorrebbe quindi fare un ulteriore passo in avanti nel calcio europeo. Intanto sulle sue tracce anche due club di Bundesliga: Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg.

Intanto la Fiorentina lo mette in cima alla lista dei possibili obiettivi per la sessione di mercato estiva. Secondo il portale Transfermarkt, la valutazione del mediano, cresciuto nelle giovanili del Basilea, sarebbe di 7,5 milioni di euro. Un profilo giovane, su cui il club viola potrebbe decidere di puntare.

EXCL | #Fiorentina have shown strong interest in Leon #Avdullahu from #FCBasel, placing him high on their shortlist to strengthen the midfield this summer.

The U21 captain is considered the new Granit Xhaka and is ready for a big move next season. #Transfers pic.twitter.com/rZqdXxQmXS

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 14, 2025