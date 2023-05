Cabral illude la Fiorentina, il Basilea la ribalta e vince 2-1 al Franchi. Strada in salita per i viola

Al 4′ occasione per la Fiorentina, Cabral prova l’incornata vincente, palla a lato. Al 6′ ancora Fiorentina, Biraghi crossa dentro, Bonaventura prova il tiro a volo, palla alta. Al 9′ ottima giocata di Dodò sul fondo, palla dentro per Ikoné che prova a beffare la difesa del Basilea che spara in angolo. Al 15′ Ikoné prova a sfondare dal centro e poi va alla conclusione, il portiere ospite para senza problemi. Al 18′ occasione per il Basilea con Diouf, Terracciano salva spedendo il pallone in angolo. Al 23′ Basilea pericoloso con Burger. Al 25′ angolo battuto bene, Quarta fa sa sponda, sul pallone si avventa Cabral che segna il gol dell’ex. Al 38′ conclusione dalla distanza di Biraghi.

Al 50′ occasione per il Basilea. Al 53′ Fiorentina vicina al raddoppio con Mandragora che stoppa il pallone in area e si gira in un lampo, palla alta. Al 56′ Ikoné si accentra e poi va al tiro ma spara il pallone in curva. Al 67′ Mandragora vicino al 2-0 per i viola, salva Hitz distendendosi. Al 70′ Diouf salta Quarta e poi batte Terracciano, 1-1 al Franchi. Al 75′ Dodò mette dentro, velo di Mandragora per Cabral che va al tiro ma la conclusione finisce fuori. All’84’ altro brivido per la Fiorentina. Amdouni al 93′ firma il 2-1 per il Basilea.

