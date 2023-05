Dal CS, Ancora lavoro personalizzato per Cabral ma c’è ottimismo in vista del Basilea

Arrivano aggiornamenti dal Centro Sportivo Davide Astori dove la Fiorentina si è allenata questa mattina per preparare l’attesissima semifinale di Conference League contro gli svizzeri del Basilea. Come riportato da Radio Bruno, Vincenzo Italiano ha a disposizione la rosa al completo fatta eccezione per lo squalificato Milenkovic e Sirigu (stagione finita per lui). Diversa la situazione legata a Cabral che è ancora alle prese con il recupero dalla botta ricevuta in allenamento che non ha permesso al brasiliano di essere convocato contro il Napoli. Nell’allenamento mattutino il numero 9 Viola non ha lavorato con il gruppo e lo staff della Fiorentina continua a monitorare la situazione in attesa della rifinitura di domani: c’è la speranza di averlo a disposizione per l’impegno di giovedì.

