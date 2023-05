Esodo dei tifosi del Basilea al Franchi? Biglietteria andata in tilt per il sovraccarico di richieste

Giovedì prossimo tornerà la Conference League. La Fiorentina sarà impegnata tra le mura del Franchi per la semifinale di andata contro il Basilea. Il club svizzero, poco fa, ha comunicato ai sui tifosi di aver avuto problemi tecnici con la biglietteria, andata in tilt per sovraccarico ed eccessive richieste. Il club si è scusato e ha chiesto pazienza, confermando che sono rimasti abbastanza biglietti. Un avvenimento che fa capire la presenza in massa di tanti tifosi svizzeri al Franchi, giovedì prossimo