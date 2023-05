Manicone: “Non mi aspettavo una vittoria del Basilea ma credo che alla fine passerà la Fiorentina”

Antonio Manicone, ex vice Ct della Svizzera, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, in vista del ritorno contro il Basilea. Queste le sue parole:

“La vittoria del Basilea non me l’aspettavo, alla fine credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per ribaltarla, secondo me riusciranno a conquistare la finale. I viola dovranno sfruttare la paura del Basilea di esporsi troppo al gioco offensivo per non perdere la compattezza difensiva. Sarà importante sfruttare le occasioni che capitano e non concedere al Basilea i contropiedi, dove sono molto capaci”.

CAPELLO: “VLAHOVIC? CON LA FIORENTINA TROVAVA PIÙ SPAZI, CON LA JUVE SI DIFENDONO CON PIÙ ATTENZIONE”