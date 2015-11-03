Notizie Manicone Fiorentina

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Sabatini: "Arthur come Manicone, uno a cui era troppa anche la serie B. Nzola fondamentale per il gioco"
09 ottobre 2023 13:56
Manicone: "Non mi aspettavo una vittoria del Basilea ma credo che alla fine passerà la Fiorentina"
15 maggio 2023 20:20
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