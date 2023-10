Sabatini: “Arthur come Manicone, uno a cui era troppa anche la serie B. Nzola fondamentale per il gioco”

Sandro Sabatini ha parlato della vittoria della Fiorentina a Napoli, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Italiano lo seguo da tempo, lo sto seguendo da Trapani. Il problema per me è sempre stato la difesa, lui però ha la filosofia di fare un gol in più dell’avversario. Per rispondere alle critiche sulla difesa lui ha risposto mandando Quarta in attacco, meraviglioso. Bravissimo. A me Arthur non mi garba, la storia del calcio è piena di giocatori cosi, come quando l’Inter prese Manicone, un giocatore che per la serie B era tanto, ma quel giocatore sistemò l’Inter. Ecco, Manicone è come Arthur. Io sono contento se sbaglio un pronostico, io sarò contento se a fine anno Arthur sarà stato il miglior giocatore del campionato, se avessi azzeccato tutti i pronostici, adesso sarei alle Maldive. Nzola? Nzola è importantissimo per il gioco di Italiano, attenzione. Non misurate Nzola solo con i gol, questo dà soluzioni immense per il gioco di Italiano, come il lancio lungo o tante altre. A me lui piace tanto”

