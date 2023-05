Gazzetta avvisa: “Ribaltone? Non impossibile ma sarà dura se la Fiorentina è questa”

Così, il possesso palla è diventato sempre ptù inconcludente. La Viola faceva una fatica del diavolo a trovare spazi per colpire, solo cross e tiri improbabili alle stelle.

Di contro, il Basilea, ripartiva con sempre piùefficaca e al 71’ ha paregglato con una grande selone di Dlouf che triangolava con Xhaka e volava a campo aperto per il diagonale vincente. Al tramonto Italiano ha speso Jovic, Barak e Kouame: questi due hanno confezionato l’unica alone pericolosa ma pol è arrivato il castigo di Amdouni a complicare tutto, Ora la parola a Basilea. Ribaltone non impossibile, ma sarà dura se la Florentina è questa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, CABRAL: “PERSA UNA PARTITA CHE ERA NOSTRA. NON È FINITA, SIAMO UNA GRANDE SQUADRA E POSSIAMO VINCERE”