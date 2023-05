PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ DEVASTANTE, MILENKOVIC UN MURO, BIRAGHI PERFETTO. MALE JOVIC

Terracciano 6 Bravo attento nelle uscite, sul gol può far meglio magari uscendo a chiudere ma non può essere una colpa. Ben piazzato

Dodò 5,5 Non gioca la sua miglior partita, sbaglia tanto. Ha il merito di aver fatto il cross che ha portato al secondo gol di Nico

Milenkovic 7 Perfetto, non sbaglia nulla. Anficipa, sempre interventi perfetti, all’andata la sua assenza si è sentita

Igor 5 Malissimo nel primo tempo, prende un ammonizione dopo aver bucato l’intervento. Si perde il diretto marcatore ed è responsabile del secondo gol subito

Biraghi 7 Probabilmente la miglior partita della stagione. Non concede nulla in fase difensiva, recupera tanti palloni. In fase offensiva ogni suo cross è un pericolo creato

Amrabat 6,5 Partita in crescendo. Parte male con alcuni passaggi sbagliati ma cresce con il passare dei minuti la sua potenza si fa sentire a centrocampo e recupera tantissimo palloni

Castrovilli 6,5 Gioca quasi tutta la partita mostrando anche una buona condizione fisica. Nel primo tempo fa fatica a trovare le giuste giocate, nel secondo tempo si prende la scena con dievrse ottime giocate

Bonaventura 7 Tira e obbliga ad una grande parata il portiere, da quella giocata nasce il gol del vantaggio di Nico Gonzalez. Poi va vicino ad al gol in diverse occasioni. Pericoloso

Nico Gonzalez 8 Doveva essere la sua partita e non ha deluso. Non parte benissimo, fatica a trovare gli spazi giusti ma si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per segnare il gol di testa. Nel secondo tempo si ripete segnando un grande gol, fondamentale

Brekalo 5 Non benissimo il suo primo tempo, perde tanti palloni, non salta mai il suo diretto avversario, non entra mai in partita. Esce dopo 45 minuti

Cabral 5,5 Nel primo tempo si vede poco, nel secondo parte con un bel tacco per Bonaventura

Ranieri 6,5 Pronti via e prende l’ammonizione per un intervento in ritardo, al minuto 65 fa un grandissimo intervento in area rischiano ma è perfetto. In pieno recupera salva in maniera quasi miracolosa

Ikonè 5,5 Inizia la sua gara sbagliando alcuni facili appoggi, poi si vede in un paio di occasioni in cui salta il diretto avversario. Inconcludente

Jovic 4 Si mangia un gol clamoroso all’inizio del primo tempo supplementare, fa fare bella figura al portiere avversario ma ha tutto il tempo per metterla ovunque ma la mette centrale. In pieno recupero nei supplementari si mangia un altro clamoroso gol mandando alto da pochi passi

Barak 7 Segna un gol meravigliosamente importante

ARRESTO CARDIACO SUGLI SPALTI DI BASILEA