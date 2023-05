Italiano: “Terracciano ha la febbre, Cabral ha recuperato. Brekalo ha avuto problema serio. Sottil out”

Vigilia di Conference League per la Fiorentina che domani incontrerà il Basilea allo stadio Franchi di Firenze per l’andata della semifinale. In conferenza stampa ha parlato Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Terracciano stamattina aveva qualche linea di febbre, abbiamo deciso di tenerlo a riposo, credo sia recuperabile, come contro la Cremonese, sono partite che si giocano in 180 minuti, forse anche di più, il primo round è in casa nostra, dobbiamo difendere in maniera attenta e sfruttare il fattore Franchi, insieme possiamo mettere in difficoltà il nostro avversario

Il mio percorso è lungo da 5 anni, tutte le esperienze vissute mi hanno dato un bagaglio di conoscenza importante, spero che le mie conoscenze possano dare una mano ai ragazzi. Io insieme ai ragazzi abbiamo fatto un percorso straordinario quest’anno a cominciare dal playoff. Abbiamo parlato con i ragazzi del Basilea, se sono arrivati in semifinale vuol dire che hanno qualità importanti, hanno ribaltato diversi risultati e sono convinto che ci possono mettere in difficoltà

In Europa non bisogna mai sottovalutare niente, da questo punto di vista siamo cresciuti tanto, dal punto di vista di approccio alle partite siamo migliorati tanto. Dobbiamo metterli oggi in grossa difficoltà perchè sappiamo quanto sarà dura al ritorno. Se mettiamo dentro le nostre caratteristiche possiamo ripetere le grandi partite giocata in Conference, abbiamo vinto delle partite mettendo in campo tanta attenzione

Certe decisioni arbitrali sono successe tutte a noi quest’anno in Conference, gol non convalidati, espulsioni, rigori. Quello che ci è capitato non ci ha lasciato contenti, crescerà la qualità nelle decisioni arbitrali, speriamo che terna, quarto uomo e Var sappiamo l’importanza della gara e che rimangano concentrati come noi

Cabral non è venuto a Napoli per una botta al piede, oggi si è allenato, ha risposto bene, domani è a disposizione. A Basilea ha fatto benissimo, è un ragazzo che si è sbloccato, ha dato una grossa mano ala squadra, speriamo che questo problema domani non venga fuori. Sottil non sarà della gara, ha qualche problemino e non lo recuperiamo. Brekalo ha preso una brutta botta, essendo in tanti è normale finire dietro dopo un problema che ha avuto che non è stato di poco conto ma lo abbiamo recuperato

Quello della finale di Coppa è un traguardo fantastico, vogliamo dare anche questo obiettivo al popolo viola, speriamo di regalare un sogno a tutta Firenze. Abbiamo visto la grande gioia che ha portato a Napoli lo scudetto, non oso immaginare cosa possa succedere a Firenze, il pubblico mi ha fatto venire i brividi contro la Cremonese

Siamo cresciuti, abbiamo subito qualche gol di troppo ma ne abbiamo fatti tanti, nell’ultimo periodo si sono inceppati tutti i nostri centravanti, per vincere dobbiamo fare gol, vogliamo buttarla dentro e speriamo di risolvere questo problema

Secondo me per giocare ogni 3 giorni e farlo bene in ogni competizione non c’è un segreto ma devi affidarti a tanti elementi, coinvolgere tutti i giocatori in rosa. Il recupero è fondamentale molto di più della tattica e della strategia, devi alzare il livello delle aspettative e anche a livello individuale

Dodò lavora nelle due fasi in livello altissimo, da quando si è sbloccato mentalmente sta facendo vedere il suo valore, la gente apprezza quando qualcuno si sacrifica per la causa, per diventare un leader ci vuole poco”

