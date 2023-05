Hitz: “Vittoria fortunata con la Fiorentina, sarebbe stato giusto il pareggio. Sorpreso dal clima del Franchi”

Al termine della vittoria di ieri al Franchi contro la Fiorentina, il portiere del Basilea, Marwin Hitz, ha parlato ai microfoni di bazoline.ch della serata in quel di Firenze. Di seguito le sue parole: “Abbiamo sfruttato al meglio questa trasferta. Come previsto, è stato molto difficile. Abbiamo continuato a giocare nonostante lo svantaggio iniziale in modo disciplinato, non ci siamo lasciati tentare e abbiamo continuato a difendere profondamente. C’erano due o tre situazioni in cui non ci siamo comportati sempre bene, ma è andata meglio dopo l’intervallo e ci siamo resi conto che potevamo ottenere qualcosa con il nostro possesso. L’1-1 è stato un bel gol e il 2-1 forse un po’ fortunato. Ma dovresti accettare ciò che il tuo avversario ti offre. E la Fiorentina non era così superiore oggi da avere una possibilità dopo l’altra. Il pareggio sarebbe stato molto meritato, la vittoria un po’ fortunata.