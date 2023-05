Oggi tutti in campo per preparare la sfida con il Basilea: Dodò sta bene, nessun problema fisico

Dopo la sconfitta di misura arrivata a Napoli Italiano ha concesso un giorno libero alla squadra. La Fiorentina dunque si ritroverà stamani al centro sportivo per iniziare a preparare l’impegno di giovedì, in Conference League contro il Basilea (ore 21). Da monitorare le condizioni di Cabral, che venerdì ha ricevuto un colpo in allenamento e ha saltato precauzionalmente la trasferta al «Maradona», ma l’attaccante brasiliano dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Con ogni probabilità sarà lui il centravanti titolare, quindi proverà a far male alla sua ex squadra. Non c’è preoccupazione neanche per Dodò, che domenica è uscito all’intervallo ma per scelta tecnica e non per problemi fisici. Lo scrive La Nazione.

