Barak porta in finale di Conference una meravigliosa Fiorentina che ha dominato a Basilea

Al 17’ Igor si è fatto anticipare, due contro due del Basilea, salva Amrabat spedendo in fallo laterale. Al 25’ cross dentro di Biraghi, Castrovilli prova l’incornata. Al 30’ Biraghi cross dentro ancora una volta, Gonzalez prova il colpo di testa, ma non trova lo specchio della porta. Al 34’ ottima parate di Hitz sulla girata di Bonaventura. Al 35’ la Fiorentina passa in vantaggio, ottimo corner battuto dentro da Biraghi, Gonzalez firma l’1-0. Al 41’ Dodò dentro per Bonaventura che va al colpo di testa, grande parata di Hitz.

Al 52’ ottimo tocco in profondità di Bonaventura per Cabral che non riesce ad arrivare sul pallone. Al 55’ Amdouni taglia fuori Igor e poi batte Terracciano, 1-1. Al 63’ Biraghi dentro per Bonaventura che trova il tempo giusto ma non la porta. Al 71’ cross di Dodò dentro, fallo di mano di Amdoui, arriva Gonzalez e firma il 2-1 viola. Al 78’ Ikone mette al centro per Bonaventura che va al tiro ma non calcia bene. All’80’ Hitz chiude la porta a Bonaventura. All’81’ Milenkovic ad un passo dal gol del 3-1. Al 94’ occasione per Jovic, salva Hitz, poi ancora il portiere su Gonzalez. Al 100’ Bonaventura aggancia il pallone e va al tiro, para Hitz. Al 120’ Ikone sì accentra e va al tiro, palla fuori. Al 123’ Jovic si divora un altro gol. Al 124’ brivido per la Fiorentina sulla palla persa da Jovic. Al 129’ la Fiorentina passa in vantaggio con Barak. All’ultimo minuto Jovic colpisce il palo.

