Nazione: “La difesa tiene botta poi Xhaka con due assist letali sorprende tutti”

Assetto confermato, ci sono Terracciano e Cabral. Unica vera sorpresa Ranieri per Igor. Ma Italiano si fida del suo centrale di ‘scorta’ e lo ripropone nella sfida più delicata. Jack direttore d’orchesta un po’ opaco, protetto sempre da Amrabat e Mandragora, sostenuto a turno dalla spinta degli esterni. Palleggio basso per allungare gli avversari, spesso sotto la linea della palla. E in fase di non possesso, pressing alto per andare a prendere il primo passaggio in uscita del Basilea. Difesa un po’ più attenta nel disinnescare i lanci lunghi. Il piano funziona fino alla riserva di ossigeno e qui il pensiero veloce di Xhaka confeziona due assist letali che stendono i viola. Lo scrive La Nazione.

