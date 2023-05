Venuti il primo ad accorgersi dell’arresto cardiaco del tifoso della Fiorentina, gli ha salvato la vita

Sono passati 110 minuti da quando è iniziato il ritorno della semifinale di Conference League tra Basilea e Fiorentina. Il St.Jakob, tutto esaurito, trattiene il fiato mentre la Fiorentina prova a spingere per trovare il gol qualificazione. Quello che spalancherebbe le porte della finalissima di Praga. La tensione è alle stelle, quando però iniziano ad agitarsi gli animi. Quelli provenienti dal settore ospiti, dove tra gli oltre duemila tifosi viola in molti iniziano a sbracciarsi. Un uomo, 53 anni, si è sentito male. Avrebbe un attacco cardiaco, da quanto filtra in quegli istanti. La partita prosegue, nessuno se ne accorge: fin quando però Lorenzo Venuti, cuore viola e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina di da quando era un bambino, capisce. E’ il primo.

Si stava scaldando a bordo campo, in una gara infinita. Tempismo, lucidità, sensibilità. Venuti comprende la gravità del momento, mentre i tifosi viola cercano aiuto. E’ necessario l’intervento dei sanitari, di un macchinario per la rianimazione. Il tifoso viola è privo di sensi e non risponde. E’ necessario, soprattutto, che si faccia presto. Venuti corre ad avvisare la panchina della Fiorentina, viene informato il quarto uomo. La gara si ferma, coi giocatori che corrono sotto il settore ospiti: c’è un cancello bloccato da un enorme lucchetto. Nessuno sa come intervenire. Sono attimi che sembrano eterni. Alcuni giocatori si portano le mani al volto, altri tra i capelli. Poi ecco che spunta una barella, ci sono anche i rianimatori. Dopo istanti che sembrano infiniti, viene aperto il cancello e il tifoso viene soccorso. Un intervento tempestivo, che permetterà all’uomo di arrivare all’ospedale di Basilea per poi sottoporsi a intervento per evitare il peggio.

Nel post partita, dopo che la Fiorentina aveva centrato la qualificazione alla finale di Praga con la rete di Barak allo scadere del secondo tempo supplementare, sia il tecnico Italiano che i propri giocatori hanno rivolto un pensiero al tifoso ricoverato. E Nico Gonzalez, assoluto mattatore della serata con la sua doppietta, gli ha dedicato la vittoria. Lo scrive la Repubblica

LE PAROLE DI COMMISSO ALL’AEROPORTO