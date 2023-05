Proiettili di gomma contro i tifosi della Fiorentina. La polizia interviene a Basilea per evitare scontri

Momenti di tensione poche ore prima dell’inizio della gara tra Basilea e la Fiorentina. I tifosi viola sono entrati quasi in contatto con i tifosi del Basilea (il percorso del corteo dei tifosi viola è stato fatto passare a pochi metri da dove erano i tifosi svizzeri) e la polizia, per evitare il peggio, ha sparato dei proiettili di gomma verso i tifosi viola, ferendoli. La polizia era pronta a lanciare anche i lacrimogeni per non far entrare in contatto le due tifoserie. Ecco la foto della strada dopo che sono passati i tifosi viola, da notare la grandezza dei proiettili di gomma sparati

