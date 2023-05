Pres. Basilea: “Fiorentina molto più avanti di noi. Non ci hanno rubato nulla andando in finale”

David Degen, presidente del Basilea, è tornato a parlare della partita di ieri sera, vinta dai viola per 1-3, attraverso i canali ufficiali del club:“Ero molto nervoso durate la partita. Volevamo davvero raggiungere la finale. Ma la Fiorentina è un avversario che è molto più avanti di noi in termini di budget e che di certo non ci hanno rubato nulla andando in finale. Sono orgoglioso della squadra”