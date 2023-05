Monti: “Sarà una partita a scacchi: Fiorentina deve mettere ko Basilea con la testa, qualità ci sono”

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno a poche ore dal fischio d’inizio di Basilea-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Partita di stasera? Basilea ha parcheggiato il pullman a Firenze e ci hanno segnato in contropiede. Mi immagino lo stesso anche oggi, la partita va fatta noi. Secondo me sarà come una partita di scacchi, la Fiorentina deve mandarli ko di testa perchè le qualità ci sono. Noi siamo con la regina ed il re pronti davanti e loro, invece, la regina ma non il re.

Leader? Bonaventura deve essere un leader come lo stesso Milenkovic perchè è lui che tiene la difesa, poi accanto ci puoi mettere chi vuoi e mi fido delle scelte del tecnico. Voglio che chi ha le palle le tiri fuori.”

FABIO CARESSA DICE LA SUA SULLE OTTIME PRESTAZIONI DI CASTROVILLI