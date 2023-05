In 2.000 a Basilea, oltre 650 i km che separano le due città: tanti i tifosi viola, diversi i mezzi utilizzati 

Oltre 650 chilometri. Sono quelli che separano Firenze e Basilea, dunque sono anche i chilometri che molti tifosi della Fiorentina si apprestano a percorrere, per essere presenti sugli spalti del St. Jakob-Park domani sera e provare a spingere la squadra di Italiano in finale di Conference League. Saranno circa 2mila i cuori viola che seguiranno la Fiorentina in Svizzera, quasi tutti concentrati nel settore ospiti (ma ce ne saranno alcuni anche in altri settori dello stadio).

Nella partita d’andata i sostenitori svizzeri presenti al Franchi si sono fatti sentire per tutti i 90 minuti, i tifosi gigliati non vogliono essere da meno. I primi tifosi viola arriveranno già oggi a Basilea mentre la maggior parte arriverà domani. Molti hanno organizzato il viaggio con pullman, pulmini o auto private, pronti dunque ad affrontare le 7 ore (circa) necessarie per arrivare a destinazione. Alcuni arriveranno a Basilea nel pomeriggio di domani e ripartiranno subito dopo la partita. C’è poi chi ha preferito altre soluzioni, ovvero viaggiare in aereo o in treno, organizzando un itinerario diverso. Nelle ultime cinque trasferta europee, i tifosi che hanno seguito la squadra si sono sempre goduti larghe vittorie. Domani servirà la miglior versione della Fiorentina, i circa 2.000 sostenitori viola che saranno a Basilea si augurano di vivere una trasferta da ricordare. Lo scrive La Nazione.

