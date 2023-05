PAGELLE FIORENTINA: QUARTA SALTATO COME UN BIRILLO, MALE MANDRAGORA E RANIERI

Terracciano 6,5 Importante parata nel primo tempo, il tiro non è molto angolato ma il portiere viola è coperto e lui non si fa sorprendere. Sul gol

Dodò 6 Altra prestazione di buon livello, bravo sia in fase offensiva dove spesso salta il suo marcatore creando situazione di superiorità numerica e attento anche in fase difensiva. Nel finale sbaglia qualche scelta

Quarta 5 Suo l’assist per Cabral, in difesa rischia e sbaglia al minuto 52 del primo tempo dove perde un pallone che sarebbe potuto costare caro. In occasione del gol del Basilea si fa saltare troppo facilmente senza opporre resistenza. Non è mai preciso nelle giocate come ci aveva abituato. Sovrastato anche fisicamente

Ranieri 5 Soffre la fisicità dell’attaccante del Basilea, fa fatica ad avere la meglio, in ritardo anche sul gol del vantaggio dove perde il tempo in area

Biraghi 5 Sbaglia tanti passaggi e non riesce mai a sfondare bene in fase offensiva. In occasione del gol del Basilea è troppo sufficiente e viene saltato con facilità

Amrabat 6 Partita che esulta le sue caratteristiche, riesce ad avere la meglio di testa, di fisico fino al gol del pareggio del Basilea nel quale rimane fermo a centrocampo

Mandragora 5 Si spegne con il passare dei minuti dopo un buon inizio, al minuto 81 perde un pallone regalando un contropiede al Basilea. Non è intraprendente. Lo specchio della sua gara è il tiro svirgolato al minuto 89. Suo il fallo ingenuo che porta al gol del vantaggio svizzero

Bonaventura 6,5 Qualche volta perde il tempo giusto per la giocata ma quando ha la palla tra i piedi cerca sempre di creare qualche azione pericolosa e molto spesso ci riesce. Non si arrende mai

Ikonè 6 Si perde sempre nella confusione, la sua pericolosità è alta per la difesa avversaria ma quando deve concludere o perde il tempo giusto o sbaglia la conclusione. La sua catena funziona e si muove bene. I suoi dribbling mandano in confusione gli avversari

Nico Gonzalez 6 Sembra indiavolato, quando non gli passano la palla si arrabbia, ogni volta che la riceva crea un pericolo e salta l’uomo. Nel primo tempo è una miccia pronta ad essere accesa. Nel secondo tempo cala nettamente, sostituto al minuto 72

Cabral 7 Ha un’occasione e non sbaglia ma il brasiliano è bravo anche nel dialogare con la squadra. Non ha molte occasioni per incidere

Brekalo 5,5 Ha voglia di fare e si vede ma non riesce a fare molto

Castrovilli 5,5 Unica bella giocata quella in cui fa ammonire Ndoye che non poteva fermarlo in maniera diversa. Al minuto 85 si perde in un pallonetto inutile quando poteva tirare. Deve essere più pratico

