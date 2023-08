Gazzetta: “Fiorentina, maxi plusvalenza dalla cessione di Cabral al Benfica. Nessuno l’avrebbe immaginato”

Scrive La Gazzetta dello Sport, il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo, clamorosa operazione in uscita quella di Arthur Cabral al Benfica, i quali spesso erano stati accostati. 20 milioni strappati al club portoghese più altri bonus, fino a cinque. Un’operazione che praticamente coprirà in questo intreccio piuttosto particolare quella per Beltran in entrata che dovrebbe concretizzarsi domani. Lo stesso Beltran che pareva qualche settimana fa destinato proprio al Benfica. Il brasiliano era arrivato un anno e mezzo fa dal Basilea per 15 milioni di euro, se ne va adesso con una valutazione molto più alta.

