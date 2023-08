Barone annuncia: “Per ora non ci sono contropartite. È segreto quello che ho detto a Castrovilli. Cabral al Benfica”

M’Bala Nzola alla Fiorentina, arriva la conferma del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, queste le sue parole registrate da TMW

“Abbiamo trovato un accordo, domani il giocatore sosterrà le visite mediche. Siamo super contenti di aver trovato l’intesa con lo Spezia per portare Nzola alla Fiorentina. Il giocatore arriverà a titolo definitivo.

Contropartite? Al momento no, ne parleremo domani mattina. Lo Spezia ha fatto qualche richiesta, domani ne parleremo meglio”.

Castrovilli?

“Ci ho parlato, ma per il momento manteniamo il colloquio privato, ora parliamo solo dell’accordo con lo Spezia per Nzola, un accordo importante per la Fiorentina ma anche per lo Spezia”

Italiano è stato importante per questa operazione?

“Certo, il mister conosce molto bene il giocatore, sarà un attaccante importante per il nostro gioco. È un buon affare per entrambe le società”

Cabral è in dirittura d’arrivo con il Benfica?

“Sì”.

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI NZOLA