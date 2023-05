Entusiasmo viola: 30.000 al Franchi per il Basilea. Coppa Italia? La Curva Sud sembra essere già esaurita  

Ormai è una certezza: domani sera la Fiorentina giocherà spinta da un grande Artemio Franchi. Quello delle serate che contano. La carica dei tifosi viola soffierà alle spalle dei calciatori di Vincenzo Italiano. Ieri è stato tagliato il traguardo dei 30mila biglietti venduti. Segno che al fischio d’inizio i tifosi sugli spalti saranno di più, con due giorni di vendita ancora a disposizione per gli indecisi ed i ritardatari. Il meteo darà anche una mano scongiurando precipitazioni per la serata. La Fiorentina nei giorni scorsi aveva fissato l’asticella intorno ai 35mila presenti e più o meno così sarà. La sfida contro il Basilea segnerà sicuramente il record per quanto concerne gli impegni europei di questa stagione. D’altra parte la partita è di quelle pesanti ed entrerà nella cerchia ristretta delle gare storiche del club. Al lavoro la Curva Fiesole, che nel pre partita venderà agli ingressi dello stadio 20mila bandiere. Il colpo d’occhio sarà dunque da brividi e l’incasso servirà per finanziare la maxi coreografia che la curva sta studiando per la finale di Coppa Italia, quando la Curva Sud dello stadio Olimpico si tingerà completamente di viola.

Ieri, a proposito, è proseguita la vendita dei tagliandi per assistere alla finale. Con una novità. I tifosi hanno potuto acquistare i biglietti anche fisicamente presso la biglietteria ufficiale della Fiorentina. Una buona notizia dopo i disagi del primo giorno, con il sito vivaticket.com in panne per diverso tempo e che aveva poi costretto i tifosi viola a sostenere lunghissime code virtuali (anche di ore) ad ogni passaggio prima della transazione finale. Ieri dunque in tanti hanno scelto di mettersi in fila in Via dei Sette Santi per acquistare fisicamente i preziosi tagliandi. Stime precise è ancora difficile farne, ma la porzione centrale della Curva Sud (circa 7.500 biglietti) sembra di fatto esaurita. Nelle prossime ore saranno sbloccati altri biglietti alla vendita e solo allora sarà possibile fare delle stime più precise. Oggi pomeriggio dalle 14, intanto, via alla seconda fase: scatta la prelazione anche per gli abbonati al campionato. Lo scrive La Nazione.

