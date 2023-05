Flachi: “Fiorentina ha giocatori per mettere in difficoltà il Basilea ma non mi sembrano così deboli”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina a poche ore dalla semifinale di Conference a Basilea:

“Fiducioso? Sono fiducioso ma secondo me si poteva gestire. Sul campo il Basilea non mi è sembrato così debole e non me lo aspettavo neanche io. La Fiorentina ha dei problemi a gestire i risultati: qualche volta i giocatori non devono esporsi così tanto in avanti.

Pareggio doveva essere gestito? Io penso che il pareggio sarebbe andato bene perchè ora devi farlo tu il gioco. L’attacco del Basilea mi ha impressionato. Loro cosa dovevano fare? Solo difendersi. Io non mi preoccupo del gioco della Fiorentina ma non vorrei che avessero preso un po’ l’avversario alla leggera considerando che sono più forti. Nelle ripartenze deve stare attenta perchè basta un’azione per avere altri problemi.

Centravanti? Cabral mi sembra si sia fatto trovare al momento giusto al posto giusto. Gli altri un pochino si sono persi ma quando perdi continuità non hai anche più la fiducia dei compagni

Approccio? L’approccio deve essere giusto ma equilibrato. Ci sono i giocatori per mettere in difficoltà ed il tempo a disposizione c’è non ci deve essere furia. Certe volte bisogna avere anche fortuna per sbloccarla all’inizio.”

L’EX DIFENSORE DELLA FIORENTINA PRESENTA LA SEMIFINALE DI RITORNO DI CONFERENCE