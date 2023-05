Basilea-Fiorentina, niente sfida in chiaro: sarà trasmessa solo su Dazn e su Sky 

Come accaduto per la gara d’andata, Basilea-Fiorentina di questa sera non sarà trasmessa in chiaro. L’emittente Tv8 trasmetterà infatti la partita della Juventus sul campo del Siviglia per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Europa League. I tifosi viola che vorranno seguire in tv la squadra di Italiano dovranno necessariamente orientarsi sulle due piattaforme a pagamento.

La diretta con il relativo pre e post partita sarà assicurata su Dazn, ma anche su Sky. In questo caso la gara sarà visibile su Sky SportCalcio (canale 202) e Sky Sport (254). La telecronaca del match del St. Jakob-Park è affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, RESTANO SOLO 1221 BIGLIETTI PER LA FINALE DI COPPA ITALIA. TIFOSI FIORENTINA MANDANO SOLD OUT L’OLIMPICO