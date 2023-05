Milenkovic-Quarta in difesa, Bonaventura torna dal 1’. Tridente Ikone-Cabral-Gonzalez

La notizia migliore intanto riguarda l’attacco, dove il grande ex di turno sarà della partita: Cabral pare aver smaltito i problemi al piede che lo hanno rimesso ko con i friulani e guiderà quello che resta il miglior reparto offensivo di tutta la Conference, con 33 reti in tredici partite (e di cui il brasiliano, con 7 centri, è pure il capocannoniere). Per il resto dell’undici, che non prescinderà dal ritorno tra i pali di Terracciano, i veri dubbi riguardano il pacchetto difensivo dove è ancora incerto chi sarà il partner in coppia centrale con il rientrante Milenkovic, out all’andata per squalifica: detto che Dodo e Biraghi sugli esterni sono intoccabili, al momento pare essere Martinez Quarta l’elemento in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Giochi (quasi) fatti anche in mediana, dove per l’occasione si rivedrà Amrabat in coppia con tutta probabilità con Mandragora (anche se la prova di Castrovilli con l’Udinese non ha certo lasciato indifferenti). Nel reparto offensivo infine, detto di Cabral, resta una gran bagarre ma qualche idea chiara: nel cuore della trequarti si rivedrà Bonaventura dal 1’ mentre ai lati dell’ex Milan sarà la volta dei Ikoné a destra e Gonzalez a sinistra. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, RESTANO SOLO 1221 BIGLIETTI PER LA FINALE DI COPPA ITALIA. TIFOSI FIORENTINA MANDANO SOLD OUT L’OLIMPICO