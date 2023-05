Recupero lampo di Cabral: ha rinunciato al giorno libero per cercare di essere al top con il Basilea 

Ha rinunciato anche al giorno libero per cercare di recuperare ed essere al top della forma contro il Basilea. Cabral, nonostante la giornata di riposo concessa da Vincenzo Italiano a tutta la squadra, ieri è andato ad allenarsi al centro sportivo, d’accordo con lo staff, nella speranza di tornare non solo a disposizione dell’allenatore, ma essere pure in grado di fare la differenza in Conference League. Un grande segnale di determinazione e voglia di fare l’impossibile pur di andare a vincere a Basilea e superare il turno. Il recupero dell’attaccante sta tenendo con il fiato sospeso la Fiorentina e i tifosi viola che si augurano di ritrovare il brasiliano fra i titolari in Svizzera, dopo il forfait a cui è stato costretto contro l’Udinese. Lo scrive il Corriere dello Sport.

