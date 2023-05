Amoruso si espone: “Il Basilea non è nemmeno lontanamente vicina al livello della Fiorentina”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno a due giorni dalla sfida contro il Basilea, queste le parole dell’ex difensore della Fiorentina:

“Ho visto in questi giorni altre 2/3 partite del Basilea, la Fiorentina è nettamente superiore, sia come qualità, come gioco, come singoli, come collettivo. Non ho peli sulla lingua, quello che penso dico, questa è una Fiorentina che per fortuna incontra la squadra più facile rispetto al Nizza. Il Nizza sarebbe stato molto più complicato, il Basilea è riuscita a battere il Nizza con fortuna. Hanno una storia importante è vero ma negli ultimi anni hanno venduto tanto e non hanno saputo rimpiazzare. Non sono nemmeno lontanamente paragonabili alla Fiorentina e alle qualità della squadra viola. Se la Fiorentina gioca da Fiorentina non dico che vinciamo facile ma dico che possiamo arrivare in finale.

Ranieri ha giocato meno partite ma ha l’incoscienza buona, in questo momento è più leggero. Lui giocando con la Salernitana e raggiungendo la salvezza ha raggiunto un livello di concentrazione altissimo. L’avvicendamento tra Terzic e Biraghi credo che avverrà, Terzic sta esplodendo bene, deve migliorare il piede ma sta facendo molto bene, deve migliorare partita dopo partita, sta crescendo bene”

LE PAROLE DI LAZZARI