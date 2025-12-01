1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

La Fiorentina chiama a raccolta i propri tifosi: maxi sconti per il match decisivo contro l’Hellas Verona

Redazione

1 Dicembre · 18:11

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 18:11

Prezzi convenienti per lo scontro salvezza tra Fiorentina-Hellas Verona in programma all'Artemio Franchi Domenica 14 Dicembre alle 15:00

Le difficoltà della Fiorentina sono ormai note e dopo l’appello di Dzeko nel settore ospiti del Gewiss Stadium, la Fiorentina ha aperto le prevendite per il match in casa contro l’Hellas Verona.
A partire dalla 15:0 di oggi, Lunedì 01 Dicembre sono in vendita a prezzi scontati i tagliandi per lo scontro salvezza contro gli scagligeri che attualmente occupano l’ultimo posto in classifica.
Il match contro la squadra veneta è in programma Domenica 14 Dicembre all’Artemio Franchi alle ore 15:00.

