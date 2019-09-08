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Per la sfida con la Juventus si va verso le 40 mila presenze. Abbonamenti a quota 26 mila

Il Corriere Fiorentino scrive che dopo sole 48h venerdì pomeriggio per la sfida contro la Juventus, erano stati staccati 6.000 biglietti. Con gli abbonamenti la Fiorentina è arrivata a quota 26 mila....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 12:08
Per la sfida con la Juventus si va verso le 40 mila presenze. Abbonamenti a quota 26 mila - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Fiorentino scrive che dopo sole 48h venerdì pomeriggio per la sfida contro la Juventus, erano stati staccati 6.000 biglietti. Con gli abbonamenti la Fiorentina è arrivata a quota 26 mila. Con i bianconeri quindi si potrebbe arrivare a 40.000 presenze, questo successe anche lo scorso anno quando si raggiunse il record stagionale con 40.862 tifosi presenti.

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