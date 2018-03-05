Fiorentina - Benevento: per le donne biglietti in vendita a 1 o 2 euro

Da giovedì 1° marzo 2018, a partire dalle ore 15:00 è possibile acquistare i tagliandi per la partita tra Fiorentina e Benevento allo Stadio Franchi di domenica 11 marzo alle ore 12:30 con una speci...

Da giovedì 1° marzo 2018, a partire dalle ore 15:00 è possibile acquistare i tagliandi per la partita tra Fiorentina e Benevento allo Stadio Franchi di domenica 11 marzo alle ore 12:30 con una speciale tariffa promozionale per le donne.

Per tutte le donne con il ‘Cuore Viola’ , in occasione della Festa della Donna - spiega una nota del Club viola - nei settori di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore, Poltronissima e Tribuna Laterale una tariffa speciale a 2 euro; per tutti gli altri settori dello Stadio 1 euro a biglietto, per festeggiare insieme alle nostre tifose.

La promozione ‘IN ROSA’ è disponibile su tutto il circuito Listicket , presso le biglietterie ufficiali ACF Fiorentina ed i coordinamenti ACCVC e ATF.