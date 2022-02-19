Resp. biglietteria Fiorentina: "Peccato aver saputo solo oggi del 75%, disagi per tifosi fuori da Firenze"

Domani Fiorentina-Atalata alle ore 12.30 allo stadio Franchi, è notizia delle ultime ore la possibilità di capienza del 75%

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibiato ha parlato a Radio Bruno della situazione biglietti per la partita contro l'Atalanta. Questa mattina è stata resa nota la decisione di aprire gli stadio al 75% della capienza, le sue parole slot gacor

"Ce lo potevano dire prima che ci sarebbe stato il 75% per la capienza allo stadio sarebbe stato meglio, la decisione è uscita ieri sera, tutti possono entrare allo stadio sempre con mascherina Ffp2 e green pass rafforzato, ci sono tanti tifosi che si organizzano da fuori Firenze con pullman e viaggi vari, cosi non è facile. Speriamo di riempire lo stadio perchè lo merita la Fiorentina e il divertimento di poterla vedere dal vivo"

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

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