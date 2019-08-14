Biglietti cari per le sfide contro Napoli e Juventus. È già scoppiata la polemica sui social

La Fiorentina ha recentemente pubblicato sul suo sito i prezzi della gara d'esordio in campionato contro il Napoli e del big match contro la Juventus. Un avvio quindi scoppiettante. Secondo La Nazione...

La Fiorentina ha recentemente pubblicato sul suo sito i prezzi della gara d'esordio in campionato contro il Napoli e del big match contro la Juventus. Un avvio quindi scoppiettante. Secondo La Nazione in attesa della messa in vendita dei tagliandi sui social già è scoppiata la polemica. Da un lato c'è chi ha apprezzato questa nuova politica messa in atto dai viola mentre dall'alto c'è chi ha posto l'accento sul caro prezzi (si parte da una base di 35€ con il Napoli ai 50€ con la Juve per le due curve). In questo modo sono stati tutelati tutti coloro che hanno deciso di fare l'abbonamento.