"23 mila biglietti venduti per la Juventus. Abbiamo chiesto la vendita libera per chi abita in Toscana"

Due giorni alla partita contro la Juventus della Fiorentina in Coppa Italia, parla il resposanbile della biglietteria della Fiorentina

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla vendita dei biglietti di Fiorentina-Juventus di mercoledi prossimo

"Siamo intorno ai 23 mila biglietti venduti su 32/33 mila totali a disposizione, 10 mila arrivano dalla prelazione degli abbonati, altri 10 mila fino a ieri, oggi abbiamo venduto 3 mila biglietti. Abbiamo trovato difficoltà con i nostri tesserati fuori dal comune di Firenze, abbiamo chiesto agli organi preposti, di poter vendere senza obbligo di tessera a tutti i residenti nella regione Toscana (per ora vendita libera solo per i residenti a Firenze ndr). Per quanto riguarda i tifosi della Juventus, venduti 740 biglietti su 1735 biglietti di capienza del settore ospiti e quindi a disposizione, meno della metà quindi. La Curva Fiesole e i parterre di maratona e di tribuna sono pieni, in tutto il resto dei settore invece c'è disponibilità. Si può prendere il biglietto fino all'inizio della partita. Ci aspettavamo qualcosa di più, purtroppo dal post Covid alcuni parametri sono saltati"

CARNEVALE PARLA DELL'OFFERTA DELLA FIORENTINA PER BERARDI

https://www.labaroviola.com/carnevali-fiorentina-non-puo-fare-una-valutazione-cosi-bassa-di-berardi-e-il-migliore/167228/