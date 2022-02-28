Carnevali: ''Fiorentina? Non può fare una valutazione così bassa di Berardi. E' il migliore''

Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha svelato alcuni retroscena legati all'interessamento della Fiorentina per Berardi.

Il direttor generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato una lunga intervista per conto di GR Parlamento. Tra le dichiarazioni, anche l'immancabile domanda riguardo al futuro di Domenico Berardi, come ben noto in passato seguito dalla Fiorentina: ''Lui è cresciuto tra i ragazzi giovani del Sassuolo e c'è un legame speciale. E' cresciuto non solo dal punto di vista sportivo:

è maturato tantissimo, è un campione ed è uno dei migliori giocatori italiani se non il migliore. E' un giocatore straordinario, è veramente speciale. Chiaramente da parte sua può esserci l'ambizione di andare in un grande club: possiamo aspettarci che da un momento all'altro possa arrivare una richiesta importante, ma deve essere una richiesta importante di un grande club. Solo a quel punto ci faremo un ragionamento con lui per decidere la corsa giusta da fare per entrambi.

La Fiorentina? "Sì, lo scorso anno la Fiorentina ha fatto un'offerta che però non abbiamo ritenuta congrua rispetto al valore del giocatore. Anche per il giocatore deve esserci l'ambizione di andare in un club top: non che la Fiorentina non lo sia, ma se vuole fare investimenti di un certo tipo non può fare quella valutazione di Berardi".

ALLEGRI IN EMERGENZA TOTALE A FIRENZE. SI FERMA ANCHE ZAKARIA, SARANNO PIU' DI DIECI LE ASSENZE PER LA JUVE

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