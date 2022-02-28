Allegri in emergenza totale a Firenze. Si ferma anche Zakaria, saranno più di dieci le assenze per la Juve

La Juve perde anche Zakaria. Allegri dovrà fare a meno di una squadra intera per la sfida contro la Fiorentina

Piove sul bagnato in casa Juventus. Ai recenti stop di Weston Mckennie e Kaio Jorge, si aggiunge quello del neo acquisto Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, era uscito anzitempo nel corso di Empoli-Juve, per un problema muscolare.

Zakaria ha svolto in mattinata le visite al J-Medical, per capire l’entità dell’infortunio. La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore. Venti giorni di stop per il centrocampista svizzero: uomini contati a centrocampo per Allegri, in questo tour de force.

Ricordiamo infatti che ad Allegri al Franchi mancheranno almeno nove giocatori: Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala. La lista potrebbe concretamente allungarsi a 11 assenti perchè anche Bonucci e De Sciglio sono in dubbio.

LUCI SCAPPA DALL'UCRAINA

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