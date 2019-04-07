La Nazione, ecco quanti spettatori saranno presenti allo stadio Artemio Franchi

Oggi nella gara Fiorentina-Frosinone alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi sono stati venduti 6 mila tagliandi e sommando al numero di 21.219 abbonati in totale saranno quasi 27 mila tifosi.Fonte...

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2019 09:35

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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