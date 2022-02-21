Entro domani i biglietti di Fiorentina-Juventus, serve Viola Card per la prelazione. Trasferta vietata?

Cresce l'attesa per Fiorentina-Juventus di Coppa Italia, una partita fondamentale non solo perchè può dare l'accesso alla finale ma anche perchè vedrà il ritorno a Firenze da avversario di Dusan Vlahovic un mese dopo la sua discussa cessione alla Juv

Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, l'attesa per l'andata della semifinale di Coppa Italia è molto alta, si giocherà a Firenze il 2 marzo alle ore 21 e la richiesta per i biglietti è pazzesca. Entro la giornata di domani (martedi) saranno messi in vendita i tagliandi, come scrive il Corriere fiorentino, nella prima fase della prelazione sarà possibile comprare il biglietto solo ai possessori di Viola Card, nella seconda fase invece la vendita sarà libera sempre con capienza al 75% a meno che non ci siano ripensamenti da parte del governo. Possibile che dopo l'oltraggio dello striscione dei tifosi della Juventus messo in Curva Fiesole, la trasferta sia vietata ai tifosi bianconeri.

IN CASA ATALANTA NON SMETTONO DI PIANGERE

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