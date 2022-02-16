Affibbiato: ''Non trovo giusto che al ritorno la Juventus avrà capienza 100%, domenica Fiesole esaurita''

Non ancora chiara la percentuale di affluenza permessa per il match contro la Juventus. Affibbiato fa il punto della situazione.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel Penta Sport, il responsabile della biglietteria della Fiorentina, Ivan Affibbiato, ha fatto il punto della situazione rispetto agli impegni contro Atalanta in campionato e Juventus in Coppa Italia. Queste le sue parole:

''Come procede la vendita dei biglietti con l'Atalanta? Bene, devo dire che la partecipazione è tanta, come saprete la capienza è ancora al 50%, quindi contiamo di poter ospitare circa ventunomila spettatori. Il settore ospiti attualmente è praticamente vuoto, abbiamo venduto 148 biglietti.

Biglietti per la Juve? Adesso concentriamoci sull'Atalanta, posso dirvi che ho appena concluso una call con ticketone perchè ancora non è chiarissimo se estenderanno al 75% come sembrerebbe, mi sento di escludere il 100%, e dico che certamente entro l'inizio della prossima settimana apriremo la vendita, che come di consueto comporterà una prelazione per tutti quelli che hanno sottoscritto un abbonamento.

Per l'acquisto dei biglietti ci si può recare sul sito in qualsiasi momento oppure presso i Fiorentina Point che sono aperti tutti i giorni, sabato compreso, dalle 10 alle 18. Confermo che la Fiesole, per l'Atalanta confermo che la Fiesole è sold out. Dal punto di vista sportivo non credo assolutamente sia giusto giocare l'andata ed il ritorno a distanza di così tanto tempo. A Torino ci sarà sicuramente il 100%, questo creerà uno squilibrio.

RETROSCENA DI MARZIO, LA FIORENTINA PRRIMA DI CABRAL E PIATEK VOLEVA TONI MARTINEZ, CHIESTI 20 MILIONI

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