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Notizie Affibbiato Fiorentina

Resp. biglietteria ACF: "Siamo a quota 12mila abbonati. Curva Fiesole verso il sold out"

13 luglio 2022 19:24

Affibbiato: "Venduti oltre 25mila biglietti per la Roma. Obiettivo raggiungere 30mila spettatori"

07 maggio 2022 20:35

Attese trentamila persone al Franchi, nelle prime ventiquattro ore staccati novemila tagliandi

12 aprile 2022 17:59

Affibbiato: ''Aperta a tutti la vendita dei biglietti per la tribuna e per la maratona, anche senza tessera"

01 marzo 2022 18:21

Affibbiato: ''Non trovo giusto che al ritorno la Juventus avrà capienza 100%, domenica Fiesole esaurita''

16 febbraio 2022 18:48

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