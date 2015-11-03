Notizie Affibbiato Fiorentina

Resp. biglietteria ACF: "Siamo a quota 12mila abbonati. Curva Fiesole verso il sold out"
13 luglio 2022 19:24
Affibbiato: "Venduti oltre 25mila biglietti per la Roma. Obiettivo raggiungere 30mila spettatori"
07 maggio 2022 20:35
Attese trentamila persone al Franchi, nelle prime ventiquattro ore staccati novemila tagliandi
12 aprile 2022 17:59
Affibbiato: ''Aperta a tutti la vendita dei biglietti per la tribuna e per la maratona, anche senza tessera"
01 marzo 2022 18:21
Affibbiato: ''Non trovo giusto che al ritorno la Juventus avrà capienza 100%, domenica Fiesole esaurita''
16 febbraio 2022 18:48
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