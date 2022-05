Affibbiato: “Venduti oltre 25mila biglietti per la Roma. Obiettivo raggiungere 30mila spettatori”

Nella giornata di ieri, il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato ha parlato della situazione legata alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Roma. Ecco le sue parole: “Finora sono stati venduti oltre 25mila biglietti ma c’è possibilità di arrivare a 30mila, visto ci sono altri tre giorni per l’acquisto. Sono 2600 i biglietti venduti ai tifosi della Roma con la limitazione di non vendere altri biglietti agli avversari. Fino a lunedì ci sono biglietti a disposizione in ogni settore, escluso quello ospite. Ci aspettiamo una bella cornice. Il record per ora è ancora quello con il Milan con oltre 34mila spettatori a novembre, però ci aspettiamo un bel rush finale”.

LEGGI ANCHE: