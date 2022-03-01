Affibbiato: ''Aperta a tutti la vendita dei biglietti per la tribuna e per la maratona, anche senza tessera"

Il responsabile della biglietteria viola Ivan Affibbiato ha parlato delle ultime disposizioni peer la vendita dei tagliandi contro la Juve.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato ha fatto il punto sulla situazione affluenza e sull'allentamento di alcune limitazioni d'acquisto. Queste le sue parole:

''Le aperture concesse per tribuna e maratone, aggiunta alla possibilità di vendita ai tifosi residenti in toscana, anche senza la tessera, ha dato una bella accelerazione. Settore con più disponibilità? La curva ferrovia, poi c'è qualcosa in Maratona. Siamo davvero molto ottimisti, i conti poi li faremo domani sera. Chiaramente trattandosi di giorno lavorativo, capiamo che sarà difficile per molti tifosi arrivare allo stadio molto prima, ma per chi ne avesse la possibilità, lo consigliamo vivamente. Abbiamo anche allargato la vendita libera, ma solo per la Tribuna e per la Maratona, per i non residenti nella regione Toscana e senza tessera. Concludo dicendo che, nella tarda mattinata di domani, apriremo la vendita per la partita contro l'Hellas''

GONZALEZ SCHERZA: ''QUI IN CAMPO MI PICCHIANO TUTTI, DA QUARTA A TORREIRA. QUARTO POSTO SAREBBE FOLLE''

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