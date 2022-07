Resp. biglietteria ACF: “Siamo a quota 12mila abbonati. Curva Fiesole verso il sold out”

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sulla situazione abbonamenti: “12 mila tessere sottoscritte in otto giorni. Siamo soddisfatti, la campagna abbonamenti sta andando molto bene. Il settore più richiesto ovviamente è la curva Fiesole. Ha un capienza totale di 11640 posti, i tifosi che avevano la prelazione sui posti sono 10700, in quanto abbonati nella stagione 2019/20. Resta solo un 40% dei tifosi che deve esercitare la prelazione, entro il 25 luglio. Se tutti confermassero l’abbonamento, la Fiesole andrebbe sold-out prima ancora della vendita libera. Anche la curva Ferrovia riscuote successo, grazie alla proposta di un abbonamento intero a soli 100 euro. Una possibilità pensata per coprire alcune fasce di persone in difficoltà economica. Online? L’85% delle tessere acquistate via web, mi pare che la formula sia piaciuta ai nostri tifosi. In città c’è tanto entusiasmo che ci ha travolto e ne siamo ovviamente contenti”.