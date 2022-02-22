Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, stamattina una grande fila alla biglietteria
Tanti tifosi della Fiorentina questa mattina si sono recati alla biglietteria del club viola per prendere un biglietto per la Juventus
Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus del 2 marzo a Firenze, la semifinale di Coppa Italia è già di per sè una grande partita, se poi ci aggiungi l'avversario, l'odiata Juventus, e il ritorno di Vlahovic a Firenze con la maglia bianconera un mese dopo il suo burrascoso addio allora il gioco è fatto. Nella giornata ieri sono stati messi in vendita i primi biglietti, questa mattina fuori dalla biglietteria della società una grande fila segno di una voglia enorme di prendere il tagliando per la partita.
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