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Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, stamattina una grande fila alla biglietteria

Tanti tifosi della Fiorentina questa mattina si sono recati alla biglietteria del club viola per prendere un biglietto per la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 17:16
Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, stamattina una grande fila alla biglietteria -
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus del 2 marzo a Firenze, la semifinale di Coppa Italia è già di per sè una grande partita, se poi ci aggiungi l'avversario, l'odiata Juventus, e il ritorno di Vlahovic a Firenze con la maglia bianconera un mese dopo il suo burrascoso addio allora il gioco è fatto. Nella giornata ieri sono stati messi in vendita i primi biglietti, questa mattina fuori dalla biglietteria della società una grande fila segno di una voglia enorme di prendere il tagliando per la partita.

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