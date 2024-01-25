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Sale la febbre per Fiorentina-Inter, già 30 mila persone attese al Franchi. L'obiettivo è il record stagionale

Sono oltre 30.000 le presenze previste allo stadio per la sfida tra Fiorentina e Inter, valida per la 22esima giornata di Serie A.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2024 11:56
Sale la febbre per Fiorentina-Inter, già 30 mila persone attese al Franchi. L'obiettivo è il record stagionale - Coreografia Curva Fiesole
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Come riportato da ACF Fiorentina sui propri canali ufficiali, sono oltre 30 mila i tagliandi staccati tra abbonamenti e biglietti per il big match che si disputerà questa domenica sera all'Artemio Franchi. Da oggi scatta la vendita libera in tutti i settori dello stadio, compresa la Curva Ferrovia, dove non sarà necessaria la tessera InViola. La società si augura di superare il record stagionale, stabilito lo scorso novembre in occasione di Fiorentina-Juventus: in quel caso, i tagliandi superarono quota 38 mila, ma i presenti effettivi furono decisamente meno in seguito all'alluvione che ha devastato le zone intorno al capoluogo toscano.

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