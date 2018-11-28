"38 mila biglietti venduti, ne restano 2 mila. Superato il record contro il Bayern Monaco"

A Lady Radio ha parlato Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, queste le sue parole

"Abbiamo superato i 38mila biglietti venduti. Ieri ne sono stati venduti 3mila, oggi quasi 5 mila tagliandi, sono liberi solo 2 mila biglietti. i settori di Fiesole e Maratona sono sold out, ci sono alcuni biglietti in Ferrovia e altri per il Parterre laterale di tribuna. Possiamo fare 40 mila persone.

Il record è la partita contro il Bayern in Champions ed eravamo intorno ai 38-39mila persone. 8mila tagliandi tutti juventini? Abbiamo fatto il possibile per tutelare i nostri tifosi. A meno che i centri di coordinamento diano tifosi ai juventini, ma non penso.

Mercoledì scorso l'osservatorio della Questura si è espresso ma non ha segnalato la partita come ad alto rischio. Il loro settore ospiti è andato via in una mattinata. Ci possono essere tifosi ospiti che abbiano acquistato titoli in altri settori. Non vogliamo creare illusioni, e l'ideale sarebbe arrivare a venerdì chiudendo il botteghino. Arrivare al giorno della partita senza biglietti disponibili sarebbe una situazione mai verificata fino ad ora"