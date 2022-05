Graziani: “Alla Juventus hanno tutto il tempo per far capire a Vlahovic che non è più alla Fiorentina”

Nel corso di Tiki Taka, l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato della situazione di Vlahovic alla Juventus, con le difficoltà del centravanti serbo:

“Alla Juventus avranno tutto il tempo per fare capire a Vlahovic che non si trova più alla Fiorentina. Ma Vlahovic è servito molto di meno, è molto di meno dentro le azioni della Juventus rispetto a quanto lo era nella Fiorentina. La Juventus non gioca bene, non lo ha fatto nemmeno contro il Verona, contro il Venezia, contro l’Udinese, pur avendo una qualità molto superiore. Eppure Allegri dice che doveva blindare il quarto posto” conclude Graziani

