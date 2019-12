Colpo di scena a Tiki Taka. Dalla puntata di ieri sera Antonio Cassano non fa più parte del programma sportivo di Canale 5. La decisione di lasciarlo fuori dalla trasmissione condotta da Pierluigi Pardo, di cui FantAntonio è amico da anni, sarebbe stata presa unilateralmente dai vertici di Mediaset. A comunicarla, allo stesso Cassano prima e ai telespettatori poi, è stato appunto Pardo.

Antonio Cassano non ha parlato, ma pare sia stupito e amareggiato, anche perché comunque la sua collaborazione con il programma si sarebbe conclusa con la fine del 2019. Non si conoscono i motivi che hanno portato Mediaset a troncare così bruscamente il rapporto. Di certo Cassano è uno sanguigno, è rimasto se stesso anche nello studio televisivo. Ha sempre detto quello che pensava, anche andando controcorrente, e non si è tirato indietro quando le discussioni si sono fatte accese. Anche di recente c’è stato un battibecco molto animato, a telecamere spente, tra Cassano e Giorgia Venturini (ex Isola dei Famosi). Si dice possa essere proprio questo scontro all’origine del provvedimento. Lo riporta Gazzetta.it