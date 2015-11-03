Notizie Pardo Fiorentina

Pardo: "Un punto smuove poco la classifica, ma la Fiorentina può ripartire da quest'atteggiamento"
23 novembre 2025 15:53
Pardo realista: "La classifica migliorerà ma la Fiorentina non è da Champions. Pioli non è un bollito"
09 ottobre 2025 22:15
Pardo: "Questa è la dimensione della Fiorentina. Deve andare avanti e continuare con questo progetto"
14 maggio 2025 17:52
Pardo: "La Fiorentina non ha lo scudetto come obiettivo, la sconfitta con l'Udinese non è grave"
24 dicembre 2024 18:55
Pardo: "Ora la Fiorentina vive una fase di crescita fisiologica. Palladino sta prendendo le misure"
28 ottobre 2024 17:07
Pardo: "Quando ho visto il 2° gol subito dalla Fiorentina, lì ho pensato che è sempre la stessa storia"
03 maggio 2024 16:04
Pardo: "La Fiorentina si fa male da sola, è una sfida che Italiano deve affrontare. Paga l'ingenuità"
11 marzo 2024 16:44
La rivelazione: "Roberto Baggio mi ha detto che la Fiorentina sta facendo un calcio bellissimo"
13 ottobre 2023 22:01
Pardo: "Fiorentina deve maledirsi per la finale di Conference. Italiano? Ci sono cose che non capisco"
15 giugno 2023 15:30
Pardo: "Fiorentina in rampa di lancio, vince anche quando non brilla. Ora raccoglie ciò che merita"
05 aprile 2023 15:40
Mediaset caccia Cassano da Tiki Taka, lo annuncia Pardo. Il motivo di questa decisione
23 dicembre 2019 16:53
Pardo: "Ribery? Nella vita si può sbagliare, l’importante è scusarsi e il francese si è dimostrato un campione. Mi è piaciuto il suo atteggiamento da leader visto a Reggio Emilia
01 novembre 2019 17:51
Pardo: "Cassano mi parla sempre della Fiorentina. Montella deve combattere con mille pressioni"
28 settembre 2019 00:54
Pardo: "L'eliminazione del Napoli è un fallimento, nervosismo preoccupante"
08 dicembre 2017 13:21
Pardo: ''I Della Valle non hanno avuto la forza di fare il salto. A Firenze hanno monetizzato e rivoluzionato...''
14 ottobre 2017 15:16
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