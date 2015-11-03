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Notizie Pardo Fiorentina

Pardo: "Un punto smuove poco la classifica, ma la Fiorentina può ripartire da quest'atteggiamento"

23 novembre 2025 15:53

Pardo realista: "La classifica migliorerà ma la Fiorentina non è da Champions. Pioli non è un bollito"

09 ottobre 2025 22:15

Pardo: "Questa è la dimensione della Fiorentina. Deve andare avanti e continuare con questo progetto"

14 maggio 2025 17:52

Pardo: "La Fiorentina non ha lo scudetto come obiettivo, la sconfitta con l'Udinese non è grave"

24 dicembre 2024 18:55

Pardo: "Ora la Fiorentina vive una fase di crescita fisiologica. Palladino sta prendendo le misure"

28 ottobre 2024 17:07

Pardo: "Quando ho visto il 2° gol subito dalla Fiorentina, lì ho pensato che è sempre la stessa storia"

03 maggio 2024 16:04

Pardo: "La Fiorentina si fa male da sola, è una sfida che Italiano deve affrontare. Paga l'ingenuità"

11 marzo 2024 16:44

La rivelazione: "Roberto Baggio mi ha detto che la Fiorentina sta facendo un calcio bellissimo"

13 ottobre 2023 22:01

Pardo: "Fiorentina deve maledirsi per la finale di Conference. Italiano? Ci sono cose che non capisco"

15 giugno 2023 15:30

Pardo: "Fiorentina in rampa di lancio, vince anche quando non brilla. Ora raccoglie ciò che merita"

05 aprile 2023 15:40

Mediaset caccia Cassano da Tiki Taka, lo annuncia Pardo. Il motivo di questa decisione

23 dicembre 2019 16:53

Pardo: "Ribery? Nella vita si può sbagliare, l’importante è scusarsi e il francese si è dimostrato un campione. Mi è piaciuto il suo atteggiamento da leader visto a Reggio Emilia

01 novembre 2019 17:51

Pardo: "Cassano mi parla sempre della Fiorentina. Montella deve combattere con mille pressioni"

28 settembre 2019 00:54

Pardo: "L'eliminazione del Napoli è un fallimento, nervosismo preoccupante"

08 dicembre 2017 13:21

Pardo: ''I Della Valle non hanno avuto la forza di fare il salto. A Firenze hanno monetizzato e rivoluzionato...''

14 ottobre 2017 15:16

Pardo: "Attesa e ripartenza, la viola può fare l'impresa. La Juve segna molto, ma subisce molto...''

20 settembre 2017 15:29

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